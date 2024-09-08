Tokat’ta dolu ve sağanak yağışın etkisi altında kaldı

Kaynak: İHA
Tokat’ta dolu ve sağanak yağışın etkisi altında kaldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası yollar göle döndü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Tokat'ta beklenen yağış, Turhal ilçesinde akşam saatlerinde dolu olarak etkisini gösterdi.

Şiddetli yağmurla birlikte yollar göle dönerken vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Boyacılar Mahallesi'nde sokaklar yağmur suyu nedeniyle adeta göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.​​​​​​​

Belediye ekipleri su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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