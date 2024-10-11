Tokat'ta evin müştemilatının tavanı çöktü: 1 ölü

Kaynak: DHA
Tokat'ta evin müştemilatının tavanı çöktü: 1 ölü

Tokat'ta evin müştemilatının tavanının çökmesi sonrası göçük altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Saat 17:30 sıralarında Ogulbey Mahallesi Salkım Sokak'taki müstakil evde yaşanan olayda, okuldan dönen Seda Kolkaya, eve geldiğinde kapının açılmadığını fark etti. Komşularının yardımı sonrası kapıyı açmayı başaran Seda Kolkaya, evin arka kısmındaki müştemilatın tavanının yıkıldığını ve odunların devrildiğini fark etti.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Annesi Semra Kolkaya'yı (40) evde bulamayan Seda Kolkaya, annesinin odunların altında kaldığını tahmin ederek hemen 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ni aradı. Bölgeye gelen polis ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, göçük altında kalan kadına ulaşmak için inceleme başlattı. Sağlık ekipleri, odunların altından çıkartılan Semra Kolkaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tokat devlet hastanesine kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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