Tokat’ta farklı suçlardan aranan kişiler yakalandı

Kaynak: İHA
Tokat’ta farklı suçlardan aranan kişiler yakalandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenlendi. Aranan iki şüpheliyi ekipler tarafından yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlulukla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Aranan şahısların en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesi, emniyet ve asayişin sağlanması kapsamında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından "Birden kazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 12 yıl ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu" başta olmak üzere 5 ayrı suç kaydı bulunan ve toplamda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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