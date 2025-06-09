Tokat'ta feci kaza

Kaynak: AA
Tokat'ta feci kaza

Tokat’ın Erbaa ilçesinde minibüsün park halindeki pikaba çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüsün park halindeki pikaba çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Karayaka beldesine giden Emre Kaan G. (22) yönetimindeki 05 DJ 104 plakalı minibüsün, park halindeki 33 AZJ 208 plakalı pikaba çarpmasıyla gerçekleşti.

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Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü ve başarılı bir şekilde Emre Kaan G.’yi araçtan çıkardı.

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