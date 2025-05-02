Tokat'ta feci kaza! Araçlar refüje savruldu: 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Tokat'ta feci kaza! Araçlar refüje savruldu: 5 kişi yaralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Niksar’dan Erbaa yönüne seyir halinde olan U.Ş. yönetimindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen E.Ö. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı.

İKİ ARAÇ DA REFÜJE SAVRULDU

Kazanın şiddetiyle her iki araç da refüje savruldu.

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Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan üç kişi, ilk müdahalelerinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza nedeniyle D-100 karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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