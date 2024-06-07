Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var

Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Tokat’ın Turhal ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.

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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 1

Olay, Turhal ilçesine bağlı Arzupınar köyü yakınlarında saat 15.00 civarında gerçekleşti.

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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 2

46 yaşındaki Mecit Görel'in kullandığı 06 BFJ 993 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde şarampole devrildi.

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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 3

Kaza sonucunda araçta bulunan Rüşan Görel (57), Yeliz İlhan (27) ve Suzan Görel (55) olay yerinde hayatlarını kaybederken, sürücü Mecit Görel ile birlikte Ecrin İlhan (5) ve Levent Görel (18) yaralandı.

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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 4

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine derhal sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 5

Yaralılar, ilk yardım müdahalelerinin yapılmasının ardından Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 6

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, inceleme sonrasında morga taşındı.

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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 7

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma sürdürülüyor.

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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 8
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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 9
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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 10
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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 11
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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 12
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Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var 13
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