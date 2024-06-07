Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Ölüler ve yaralılar var

Olay, Turhal ilçesine bağlı Arzupınar köyü yakınlarında saat 15.00 civarında gerçekleşti.
46 yaşındaki Mecit Görel'in kullandığı 06 BFJ 993 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde şarampole devrildi.
Kaza sonucunda araçta bulunan Rüşan Görel (57), Yeliz İlhan (27) ve Suzan Görel (55) olay yerinde hayatlarını kaybederken, sürücü Mecit Görel ile birlikte Ecrin İlhan (5) ve Levent Görel (18) yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine derhal sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, ilk yardım müdahalelerinin yapılmasının ardından Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, inceleme sonrasında morga taşındı.
Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma sürdürülüyor.