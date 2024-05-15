Tokat'ta feci ölüm

Korkunç kaza D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Buğday Pazarı yakınında meydana geldi.

Adem Koçoğlu'nun kullandığı 31 ACD 861 plakalı TIR'a yol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle beklemeye başladı.

Muzahattin Ünlü yönetimindeki 60 KR 684 plakalı otomobiliyle TIR'a arkadan çarptı. Araç TIR'ın altına girdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi.

Kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan Şükrü Ünlü (73), hayatını kaybederken, sürücü ise yaralı olarak kurtarıldı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine bir süre kapatıldı.