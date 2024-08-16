Tokat'ta fren ile gaz pedalını karıştıran sürücü 5 metrelik duvardan düştü

Kaynak: İHA
Tokat'ta fren ile gaz pedalını karıştıran sürücü 5 metrelik duvardan düştü

Tokat'ta bir sürücü, fren ile gaz pedalını karıştırarak otomobiliyle 5 metrelik duvardan aşağıya düştü.

Kaza, sabah saatlerinde Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.Ş., otomobilini park ettiği bölgede inşaat çalışması nedeniyle aracını almak istedi. Ancak, fren ile gaz pedalının yerini karıştıran L.Ş.'nin kullandığı 60 DK 457 plakalı otomobil, 5 metrelik duvardan aşağıya yuvarlandı. L.Ş., aracın havada askıda kalması ve kapısının sıkışması nedeniyle araçtan çıkamadı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin devrilmesini önlemek için aracı halatla bağladı. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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