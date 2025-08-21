Tokat’ta gece yarısı deprem paniği

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tokat’ta gece yarısı deprem paniği

Türkiye başta Balıkesir olmak üzere yine deprem gündemiyle sarsılırken Tokat’ta da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

dep.png

Son Haberler
Tokat’ta gece yarısı deprem paniği
Tokat’ta gece yarısı deprem paniği
Park halindeki araca çarptı
Park halindeki araca çarptı
Elektrikli bisikletli çocuğa otomobil çarptı
Elektrikli bisikletli çocuğa otomobil çarptı
Yatağan'da orman yangını
Yatağan'da orman yangını
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin heyecanı
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin heyecanı