Tokat’ta heyelan meydana geldi, yol kapandı

Kaynak: DHA
Tokat’ta heyelan meydana geldi, yol kapandı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle D-100 karayolu tek yönlü ulaşıma kapandı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle D-100 kara yolunun Sivas-Tokat istikameti tek yönlü ulaşıma kapandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Reşadiye ilçesi Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Bir anda yola akan balçıkla D-100 kara yolunun Sivas-Tokat istikameti ulaşıma kapandı. Dağdan kopan toprak parçalarının yağmurla balçığa dönüştüğü yolda, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Heyelan sırasında can kaybı veya yaralanma olmadı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla olay yerine jandarma ve iş makineleri sevk edildi. Yolun açılması için çalışma başlatıldı.

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