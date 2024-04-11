Tokat’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 23.30 sularında Zile girişi 5'nci kilometrede meydana geldi.

Batuhan Güneş (21) hakimiyetindeki 34 AG 9652 plakalı hafif ticari araç ile Cengiz Güler (52) yönetimindeki 06 FE 940 plakalı otomobil, kafa kafaya geldi.

Kazada, Cengiz Güler olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacer Güler (45), Bülent Güler (21), Yusuf Emir Güler (12), Sedanur Güler (26) ve Batuhan Güler (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

1 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemesi sonrasında Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.