YENİÇAĞ - Tokat / Bayram Kale

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak Ağustos ve Eylül 2025 aylarını kapsayan dönemde düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde;

• 713 gram bonzai,

• 6 adet ecstasy hap,

• 148 adet sentetik ecza hapı,

• 1.034 gram esrar,

• 2 gram kokain,

• 206 gram amfetamin,

• 760 gram metamfetamin,

• 704 kök kenevir,

• 42 gram kenevir tohumu,

• 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve

• 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürüleceğini bildirdi.