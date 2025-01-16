Tokat’ta kaçak silah imalatına operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi. 19 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Tokat’ın Zile ilçesinde jandarma, kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen 19 kişilik bir çeteyi çökertti. Zanlılara ait adreslere düzenlenen eş zamanlı aramada tabanca, uzun namlulu tüfek mühimmat ve kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmada, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Zile İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7'si kurusıkıdan dönüştürülmüş 15 ruhsatsız tabanca, 87 kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği, 29 bin 200 tabanca fişeği, 281 tabanca şarjörü, 255 uzun namlulu tüfek mühimmatı, 2 kılıç, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 128 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 727 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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