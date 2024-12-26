Tokat’ta kadın istihdamını artıracak proje

Tokat Belediyesi, sanayi sektöründe kadın istihdamını artırmak ve nitelikli iş gücüne katkı sağlamak amacıyla “Sanayide Kadın Eli” projesini hayata geçirdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen protokol imza törenine, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ile tekstil sektöründe önde gelen firmaların yetkilileri katıldı.

Projenin Tokat’taki istihdam sorununa çözüm üretmeyi amaçladığını belirten Başkan Yazıcıoğlu, “Sanayicilerimizin en büyük sorunlarından biri kalifiye eleman bulma zorluğudur.

Bu projeyle, kadınlarımızı eğitimlerle iş gücüne kazandırarak bu sorunu çözmeyi hedefliyoruz. Belediye Meslek Edindirme Kurslarimizda (BELMEK) proje kapsamında kadınlarımıza sertifikalı eğitimler vereceğiz. İlk etapta 25 kişilik bir grupla başlayacak olan bu eğitimler, iki aya kadar sürecek ve ardından katılımcılar, tekstil sektöründe doğrudan istihdam edilecek” dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ve yerel tekstil firmalarının destekleriyle hayata geçirilen projede, BELMEK bünyesinde eğitim alacak kadınlar, sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılayacak. Proje kapsamında verilen sertifikalarla kadınlar, doğrudan protokolde yer alan firmalarda iş sahibi olma fırsatına kavuşacak.