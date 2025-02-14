Tokat'ta kalp krizinden ölen doktor, Kayseri'de toprağa verildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ahmet Şimşek, 12 Şubat akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şimşek için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe ile akademisyenler, idari personel ve ailesi katıldı. Dr. Ahmet Şimşek'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldü. Ahmet Şimşek, Hulusi Akar Cami'nde cenaze töreninin ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.