Tokat'ta Kamu Sen, hükümetin toplu sözleşme teklifine sert çıktı: Milyonlarla dalga geçiyorlar!

Fatih KARAMAN - TOKAT / YENİÇAĞ

​Tokat'ta Kamu Sen'e bağlı sendikalar, hükümetin toplu sözleşme sürecinde sunduğu tekliflere karşı seslerini yükseltti. Tokat Tarım Orman Sen, Türk Eğitim Sen ve Türk Sağlık Sen başkan ve temsilcileri, kamu emekçilerinin beklentilerinin karşılanmadığını belirterek ortak bir basın açıklaması düzenledi.

​Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunulan, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan zam teklifinin, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisi için hayal kırıklığı yarattığı belirtildi. Sendika temsilcileri, teklif edilen zam oranlarının (2026 için %10 + %6, 2027 için %4 + %4) sefaleti derinleştireceğini ifade etti.

​"HAKLARIMIZIN HİÇBİRİNE TEKLİFTE YER YOK"

​Sendikalar, teklifin, kamu emekçilerinin yıllardır çözüm bekleyen kritik sorunlarını tamamen göz ardı ettiğini vurguladı. Açıklamada öne çıkan maddeler şunlar oldu:

​SEYYANEN ÖDEMELER: 18 bin 680 TL'lik ilave seyyanen ödeneğin taban aylığa ve emekli maaşlarına yansıtılmaması.

​EMEKLİ MAAŞLARI: Tüm ek ödemelerin emekli maaşlarına yansıtılmaması.

​BARINMA VE ULAŞIM: Konutu olmayan memurlara kira yardımı ve ücretsiz servis, yemek gibi taleplere karşılık verilmemesi.

​GELİR VERGİSİ: Maaşları eriten Gelir Vergisi adaletsizliğine son verilmemesi.

​GÜVENCESİZ İSTİHDAM: Vekil, sözleşmeli, ücretli gibi farklı adlar altındaki güvencesiz istihdama son verilmemesi.

​KREŞ VE HAKLAR: Kreş yardımı ve grev hakkı gibi temel taleplerin görmezden gelinmesi.

​"MÜZAKERE DEĞİL, MÜCADELE!"

​Basın açıklamasında, mevcut Hakem Kurulu'nun yapısı da eleştirildi. Cumhurbaşkanı tarafından atanan üyelerden oluşan Kurul'un, hükümetin kararlarını onaylayan bir noter gibi çalıştığı belirtildi. Bu nedenle, teklifin yetersizliği karşısında müzakerenin değil, mücadelenin esas alınması gerektiği vurgulandı.

​Tüm kamu emekçileri birlik olmaya ve haklarını savunmaya davet edilirken, "Geminin gerçek sahipleri olarak hakkımızı istiyoruz" denildi. Açıklama, "Bu teklife karşı, insanca bir yaşam ve güvenceli bir gelecek için mücadeleye devam edeceğiz" sözleriyle son buldu.