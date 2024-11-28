Tokat’ta kar yağışını halayla kutladılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta kar yağışını halayla kutladılar

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar, kar yağışını kardan adam yapıp halay çekerek kutladı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar, uzun zamandır bekledikleri kar yağışını kardan adam yapıp halay çekerek kutladı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik Köyü'nde uzun süredir beklenen kar yağışı sevinçle karşılandı. Köy halkı, karın keyfini hem çalışarak hem de eğlenerek çıkardı. Ellerine süpürge ve kürek alan vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karları türküler eşliğinde temizledi. Eğlence, kardan adam yapımıyla doruğa ulaştı. Köylüler, el birliğiyle yaptıkları kardan adamın etrafında halay çekerek kar sevincini doyasıya yaşadı.

Tokat’ta kar yağışını halayla kutladılar

Tokat’ta kar yağışını halayla kutladılar

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