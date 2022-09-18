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Tokat’ta kavak ağacı kavgası: 3’ü ağır 4 yaralı

Tokat’ta kavak ağacı meselesi yüzünden çıkan kavgada 3’ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 19:34
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Tokat’ta kavak ağacı kavgası: 3’ü ağır 4 yaralı

Tokat’ta kavak ağacı kavgası: 3’ü ağır 4 yaralı
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Edinile bilgiye göre olay; Tokat merkeze bağı Beşören köyü Karaca Yaylası’nda meydana geldi. A.N., C.N., Y.N., T.N. isimli şahıslarla, kavak ağacı meselesinden dolayı husumet bulunan D.N. ve E.N. isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda aynı aileden S.N., Ş.N., M.N. ve E.N. isimli şahıs yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya karışan şahıslardan Y.N., T.N. ve A.N. isimli şahıslar gözaltına alındı. C.N. isimli şahıs ise kullanılan av tüfeği ile birlikte olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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