Tokat'ta 'kavak kesme' cinayetinde ölü sayısı artıyor 

İHA'nın haberine göre, olay geçtiğimiz hafta sonu Tokat merkeze bağı Beşören köyü Karaca Yaylası'nda yaşandı. İki aile arasında kavak ağacı kesilmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Munise Nazik (40), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılardan, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 2 çocuk babası Sinan Nazik de hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Olayın ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.N. (57) ile oğulları Y.N. (29) ve T.N. (23) tutuklanmıştı.