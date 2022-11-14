﻿Kaybolan 2 yaşındaki çocuğu jandarma buldu

Büğet köyünde ikamet eden Ramazan Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığına, 2 yaşındaki oğlu Duran Miraç Çelik için kayıp ihbarında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonucunda Çelik, köyün Kumlar mevkisinde pancar tarlasında bulundu.
Jandarma, çocuğu sağlık kontrollerinin ardından aileye teslim etti. (AA)
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