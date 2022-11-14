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Kaybolan 2 yaşındaki çocuğu jandarma buldu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk jandarma tarafından bulundu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 18:11
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Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki çocuğu jandarma buldu

Kaybolan 2 yaşındaki çocuğu jandarma buldu
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Büğet köyünde ikamet eden Ramazan Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığına, 2 yaşındaki oğlu Duran Miraç Çelik için kayıp ihbarında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonucunda Çelik, köyün Kumlar mevkisinde pancar tarlasında bulundu.

Jandarma, çocuğu sağlık kontrollerinin ardından aileye teslim etti. (AA)

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