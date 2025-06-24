Tokat'ta korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta korkutan yangın

Tokat'tın Erbaa ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarken, bir evin de çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.30 sıralarında ilçe merkezi İsmet Paşa Mahallesi Kenar Sokak'taki binada meydana geldi. İddiaya göre M.Ş.'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan A.A.'ya ait evin çatısına sıçradı. Alevler kısa süre içerisinde hem M.Ş.'nin evini tamamen sardı hem de yan binanın çatısını kül etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek daha büyük bir felaketin önüne geçti. Yangın kontrol altına alınırken can kaybı yaşanmadı.

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