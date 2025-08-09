Tokat’ta lüks otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Kaynak: İHA
Tokat’ta lüks otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Albay idaresindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İ.B. yönetimindeki yabancı plakalı Porsche marka otomobilin çarpması sonucu savruldu.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet, sürücüsü ve arkasındaki yolcu Muazzez Albay (56) yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

