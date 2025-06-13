Tokat’ta miras kavgası kanlı bitti! Yengesini vurdu kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, H. Çelik ile amcasının eşi Saliha Çelik arasında kısa sürede büyüyen miras tartışması kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, H. Çelik ile amcasının eşi Saliha Çelik arasında kısa sürede büyüyen miras tartışması kavgaya dönüştü. H. Çelik, yanında getirdiği tabancayla Saliha Çelik'i vurduktan sonra 60 AG 036 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saliha Çelik, ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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