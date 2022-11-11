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Motor kopartan kaza 

Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobilin motoru yola fırladı, sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:18
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Tokat'ta motor kopartan kaza 

Motor kopartan kaza 
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İHA'nın haberine göre, Tokat Niksar karayolu Karakaya köyü yakınlarında meydana geldi. G.Ü. idaresindeki 60 HU 298 Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyere çarptı. 

Otomobil yolda devrilerek yan yattı. Aracın motoru ise çarpmanın etkisi ile yerinden fırlayarak karşı yöne savruldu. Hafif şekilde yaralanan sürücü vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartıldı. 

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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