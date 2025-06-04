Tokat’ta nitelikli işgücü seferberliği: TOGÜ, TSO ve İŞKUR el ele verdi!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İŞKUR İl Müdürü Bekir Fındık ve TSO Başkanı Fatih Gökdere’nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklerde bireyler yetiştirilmesi hedefi vurgulandı.

NİYEP kapsamında düzenlenecek mesleki eğitimlerde, katılımcılar hem teorik hem de pratik eğitimlerle mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından onaylanan eğitim programlarına göre, katılımcılar en fazla 160 fiili gün eğitim alacak.

Eğitim süresince katılımcıların cep harçlıkları, genel sağlık sigortası primleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi verilebilen alanlarda MYK belgesi, diğer alanlarda ise üniversite onaylı belge verilecek.

NİYEP, Tokat’ta nitelikli ve kalifiye işgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik sürdürülebilir bir çözüm sunmayı amaçlıyor.