Tokat’ta nitelikli işgücü seferberliği: TOGÜ, TSO ve İŞKUR el ele verdi!

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Tokat’ta nitelikli işgücü seferberliği: TOGÜ, TSO ve İŞKUR el ele verdi!

Tokat’ta nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla önemli bir iş birliğine imza atıldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında hayata geçirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İŞKUR İl Müdürü Bekir Fındık ve TSO Başkanı Fatih Gökdere’nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklerde bireyler yetiştirilmesi hedefi vurgulandı.

NİYEP kapsamında düzenlenecek mesleki eğitimlerde, katılımcılar hem teorik hem de pratik eğitimlerle mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından onaylanan eğitim programlarına göre, katılımcılar en fazla 160 fiili gün eğitim alacak.

Eğitim süresince katılımcıların cep harçlıkları, genel sağlık sigortası primleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi verilebilen alanlarda MYK belgesi, diğer alanlarda ise üniversite onaylı belge verilecek.

NİYEP, Tokat’ta nitelikli ve kalifiye işgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik sürdürülebilir bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

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