Tokat’ta öldüren hata!

Kaynak: İHA
Tokat’ta öldüren hata!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tutukluluk yapan tabancasını kontrol eden şahıs, silahın ateş alması neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Erbaa ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Beykaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre köyde yaşayan Zeki Akbulut'un (59) ruhsatsız tabancası, atış yaptığı esnada tutukluk yaptı.

Tabancasını kontrol eden Akbulut, bu sırada silahın ateş alması sonucu kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat’ta öldüren hata!

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