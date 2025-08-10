Tokat'ta on binler iradesine sahip çıkıyor!

CHP'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri devam ediyor. 23 Mart tarihinde cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının arından hatfa içi İstanbul'un bir ilçesi ve hafta sonları da anadolunun bir kentinde miting yapma kararı alan CHP, o tarihten bu yana mitinglerine ara vermeksizin devam ediyor.

Mitinglerde bir an önce erken seçim kararının alınması ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması, tutuksuz bir şekilde yargılanması talebi dile getiriliyor.

Özgür Özel, bu kez Tokat'tan hem Tokatlılara hem de tüm Türkiye'ye sesleniyor.

Ayrıntılar birazdan...