Tokat'ta on binler iradesine sahip çıkıyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tokat'ta on binler iradesine sahip çıkıyor!

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat'tan sesleniyor.

CHP'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri devam ediyor. 23 Mart tarihinde cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının arından hatfa içi İstanbul'un bir ilçesi ve hafta sonları da anadolunun bir kentinde miting yapma kararı alan CHP, o tarihten bu yana mitinglerine ara vermeksizin devam ediyor.

Mitinglerde bir an önce erken seçim kararının alınması ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması, tutuksuz bir şekilde yargılanması talebi dile getiriliyor.

Özgür Özel, bu kez Tokat'tan hem Tokatlılara hem de tüm Türkiye'ye sesleniyor.

Ayrıntılar birazdan...

Son Haberler
Arda Turan uzatma anlarında yıkıldı
Arda Turan uzatma anlarında yıkıldı
Tokat'ta on binler iradesine sahip çıkıyor!
Tokat'ta on binler iradesine sahip çıkıyor!
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Evlerden uzak durun!
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Evlerden uzak durun!
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçaklara deprem uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçaklara deprem uyarısı
PSG Hakimi'nin Ballon d'Or sözlerini sansürlemek istedi
PSG Hakimi'nin Ballon d'Or sözlerini sansürlemek istedi