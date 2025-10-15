Bayram Kale /Tokat

09 Ekim 2025 tarihinde Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen parayı aynı suç yapılanması içindeki başka bir gruba aktardıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda şüphelilerin kullandığı ofiste çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Ekim 2025 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, “Siber Vatanda suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” açıklamasında bulundu.