Tokat'ta orman yangını

Kaynak: DHA
Tokat'ta orman yangını

Tokat’ın Turhal ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangın sonrası bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin 4 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı.

Tokat’ın Turhal ilçesine orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü ile Tokat, Turhal, Zile Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

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Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural bölgede incelemelerde bulundu.

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Başkan Ural ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol edilen yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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