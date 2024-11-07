Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Tokat- Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında meydana geldi. Turhal'dan Tokat yönüne giden Derviş Maviş (19) yönetimindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaparken Cafer Canikli (54) yönetimindeki 60 AB 829 plakalı traktöre yandan çarpıp, devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Derviş Maviş ile yanındaki Doğan Dönmez, Emre Ayten, Egehan Usta ve Fırat Çınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Son Haberler
İtalyan taraftarlar Hakan Çalhanoğlu’na hayran. Yıldız oyuncu için beste yaptılar
İtalyan taraftarlar Hakan Çalhanoğlu’na hayran. Yıldız oyuncu için beste yaptılar
Kan şekerini yönetme yöntemleri neler? Uzmanlar ve bilim bakın bu konuda söylüyor?
Kan şekerini yönetme yöntemleri neler?
Nikon yeni aynasız fotoğraf makinesi Z50II'yi tanıttı
Nikon yeni aynasız fotoğraf makinesi Z50II'yi tanıttı
Can almaya gitti 1 gün sonra öldürüldü
Can almaya gitti 1 gün sonra öldürüldü
Zabıtadan taksicilere sıkı denetim
Zabıtadan taksicilere denetim