Tokat'ta parkta bıçaklı saldırı

Cumhuriyet Meydanı'nda, aralarından alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğu iddia edilen S.B. (36) ile S.A. (45) karşılaştı.

Banka oturan taraflar arasında çıkan tartışmada S.A. yanında bulunan bıçakla S.B'yi yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)