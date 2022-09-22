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Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 23:37
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Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu
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İlçe genelinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve bazı bölgelerde dolu yağdı.

Dolu, Bahçebaşı, Yeniköy, Taslihöyuk, Tatlıcak, Şatroba, Kusoturagı, Ataköy, Arapören, Kızkayası, Çaylı ve Dazya köylerinde ekili alanlara zarar verdi.

Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yarın zarar tespit çalışmalarına başlayacak. (AA)

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