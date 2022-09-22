Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

İlçe genelinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve bazı bölgelerde dolu yağdı.
Dolu, Bahçebaşı, Yeniköy, Taslihöyuk, Tatlıcak, Şatroba, Kusoturagı, Ataköy, Arapören, Kızkayası, Çaylı ve Dazya köylerinde ekili alanlara zarar verdi.
Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yarın zarar tespit çalışmalarına başlayacak. (AA)
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