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Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı...

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 22:07
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Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Ali Türk idaresindeki 58 TR 099 plakalı otomobil, Turhal-Tokat kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Binnaz Türk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

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