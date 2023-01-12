Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ali Türk idaresindeki 58 TR 099 plakalı otomobil, Turhal-Tokat kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Binnaz Türk yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)
Ali Türk idaresindeki 58 TR 099 plakalı otomobil, Turhal-Tokat kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Binnaz Türk yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)
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