Tokat'ta sıcak hava uyarısı

Bıyık, dört yaşından küçük çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, aşırı kilolu bireyler, açık alanda çalışanlar, kronik hastalığı olanlar ve sürekli ilaç kullananların sıcak havalardan daha fazla etkilenebileceğini ifade etti. Bu grupların, aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Aşırı sıcaklara karşı alınabilecek genel korunma önlemleri arasında güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, uygun giysiler ve koruyucu ekipmanlar kullanmak, sıvı ve mineral alımını artırmak, fiziksel aktivitelerin saatlerini ayarlamak ve kapalı alanların serinletilmesi yer alıyor. Bıyık, bu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini ve hafif, açık renkli giysiler ile şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanların kullanılmasını tavsiye etti.

Bıyık, sıvı alımının su başta olmak üzere dengeli şekilde yapılması gerektiğini ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi gerektiğini de vurguladı. Özellikle yaz aylarında bol su içmenin ve hafif, besleyici yiyecekler tüketmenin önemine dikkat çekti.