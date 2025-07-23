Tokat'ta sır olay! İki kuzen ortadan kayboldu, birinin cesedine ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki kuzenin eşyalarının bulunduğu otomobil Kelkit Çayı kenarında terkedilmiş halde bulundu. Kuzenlerden birinin cansız bedeni Kelkit çayında bulundu.


Olay 22.00 sıralarında Erbaa ilçesinde yaşandı. İddiaya göre ilçede yaşayan Z. A. ve amcasının kızı D. A.‘dan (21) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri Z. A.‘nın ailesinin ihbarı üzerine ilçe yakınındaki Kelkit Çayı'nda iki kuzeni aramaya başladı. Çayın kenarında Z. A.'nın kullandığı 59 RA 694 plakalı otomobili gören ekipler yaptıkları incelemede araç içerisinde iki kuzenin eşyalarını buldu.

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Yapılan aramalarda, otomobilin bulunduğu yerden yaklaşık 15 metre uzaklıkta Zafer Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı. D. Ateş'i arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

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