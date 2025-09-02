Tokatt'a stratejik toplantı: OKA ile bölge kalkınması hızlanıyor

TOKAT / FATİH KARAMAN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2025 Yılı Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı OKA Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Tokat Valisi Abdullah Köklü ev sahipliğinde Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan OKA Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi Orhan Tavlı şunları söyledi:

“Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2025 yılı dördüncü Yönetim Kurulu Toplantısı için bölgemizin tarım ve turizm potansiyeli ile ön plana çıkan şehri Tokat’ta, siz değerli yönetim kurulu üyelerimiz ile bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Türkiye Yüzyılının Sürdürülebilirliğin Yüzyılı olması için çevre koruma, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme bileşenleri çerçevesinde 2053 vizyonu doğrultusunda ilgili Bakanlıkların katkısı ile önemli çalışmalar yürütülmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası desteğiyle 26 Kalkınma Ajansı aracılığı ile uygulama süreci başlayan Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında 3 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilen Orta Karadeniz’de Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı başvuru süreci devam etmektedir.

30.05.2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Yatırım Teşvik Sistemi sonrasında, Ajans Yatırım Destek Ofislerimiz Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ile Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında yatırımcılara sağlanan desteklerle ilgili sahada aktif şekilde bilgilendirme faaliyetlerine başlamışlardır. 17.07.2025 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin kalkınma öncelikleri doğrultusunda hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 Yılı Çağrısı ilan edilmiştir. Çağrı kapsamında bölgemizde desteklenecek 16 yatırım başlığı kapsamında tanıtım çalışmaları hızla devam etmektedir.

Bugün gerçekleştireceğimiz toplantımızda, Ajans mali destek programlarının genel bir değerlendirmesini yapacak ve 2025 yılı Fizibilite Programına, katma değerli üretim ve turizm temalarında yapılan başvuruları karara bağlayacağız. Ayrıca 2025 yılının ilk altı aylık döneminde hayata geçen çalışmaları değerlendirip, Ajansımızın 2025 yılından son çeyreğinde gündeminde yer alacak çalışma başlıkları ve 2026 yılı yol haritasını birlikte istişare etme fırsatımız olacak.

Ülkemizin jeostratejik konumunun getirdiği avantajlar çerçevesinde önümüzdeki yıllarda yeni ulaşım koridorlarının önemi giderek artmaktadır. Toplantımızda bölgemizin Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu Projeleri ile ulaşım koridorları kapsamında üstlenebileceği olası roller üzerine değerlendirmelerde bulunacak, bölgesel ölçekte geliştirilebilecek projeleri istişare edeceğiz.

Tokat’ta 175’incisini düzenlediğimiz yönetim kurulu toplantımıza ev sahipliği yapan Tokat Valimiz başta olmak üzere değerli yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederken; toplantımıza katılım ve katkı sağlayan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclis Başkanlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."