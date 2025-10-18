YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

​Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında Tokatlı çiftçilere müjdeli haber geldi. 16. etapta toplam proje bedeli 209.5 milyon TL'yi aşan 115 yatırım projesi kabul edilirken, çiftçilere %50 hibe oranında 104 milyon TL'yi aşkın destek ödemesi yapılacak. Tokat'ta gerçekleşen törenle makine ve ekipmanlar sahiplerine teslim edildi.

​Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) 2025 yılı 16. Etap makine ekipman dağıtımı gerçekleştirildi.

​EKONOMİK VE ALTYAPI YATIRIMLARINA BÜYÜK DESTEK

​Bu yıl uygulanan 16. Etap KKYDP kapsamında iki ana başlıkta önemli yatırımlar desteklendi:

​1. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar:

​Proje tutarı: 135.405.000 TL

​Hibe Miktarı: 67.703.000 TL (%50 hibe)

​Kabul Edilen Proje Sayısı: 7 adet (3 ahır, 1 ağıl, 1 meyve kurutma tesisi, 1 salça üretim tesisi ve 1 çelik silo)

​2. Kırsal Alt Yapı Yatırımları:

​Proje bedeli: 74.147.140 TL

​Hibe Miktarı: 37.073.570 TL (%50 hibe)

​Kabul Edilen Proje Sayısı: 108 adet (919 adet makine ekipman ve 3 adet çadır ağıl içeriyor)

​Böylece, iki yatırım başlığı altında kabul edilen toplam 115 projenin genel hibe tutarı 104.776.570 TL olarak gerçekleşti.

​İŞLEMLERİ TAMAMLANAN 64 PROJEYE 19,5 MİLYON TL ÖDEME

​Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan İl Müdürü Ömer CEBECİ, yapılan desteklemelerin Tokat tarımı için önemini vurguladı. Cebeci şunları kaydetti:

​"Bugün teslimatını yaptığımız bu makinaların alımını kapsayan Kırsal Alt Yapı Yatırımları dahil olmak üzere tüm projeler için toplamda 104 milyon TL'nin üzerinde hibe desteği sağlayacağız. Gün itibarıyla işlemleri tamamlanan 64 projeye 19.569.000 TL ödeme gerçekleştirilmiş, böylece yatırımcılarımız makinaları ile buluşmuştur. Bu tesislerin ve ekipmanların çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim."

​TÖRENE YOĞUN KATILIM

​Dağıtım programına Tokat Vali Yardımcısı Osman GÜVEN, Milletvekilleri Mustafa ARSLAN ve Cüneyt ALDEMİR'in yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve birlik temsilcileri de katılım gösterdi. Törende hazır bulunan isimler arasında Ak Parti İl Başkanı Adem DİZER, İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan GÜREL, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet KAYHAN ile Damızlık Manda, Arı ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanları yer aldı.