Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat-Sivas karayolu İhsaniye köyü mevkiinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Tokat istikametine giden C.A. (35) idaresindeki 60 AEH 490 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.S. (38) idaresindeki 46 N 4687 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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