Tokat'ta TIR şoförü tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Tokat'ta TIR şoförü tutuklandı

Erbaa’da durdurulan TIR’ın çekicisinde Afganistan uyruklu 5 göçmen yakalandı. TIR sürücüsü tutuklandı.

Bayram Kale/ Tokat

Tokat’ın Erbaa ilçesinde polisin durdurduğu TIR’dan 5 kaçak göçmen çıktı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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Olay, dün D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Iğdır'dan İstanbul'a giden bir TIR’da kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti. Bilal Ş.’nin kullandığı TIR, durduruldu. Ekipler TIR’ın çekicisinde Afganistan uyruklu 5 göçmen bulunduğunu tespit etti. 5 kişi Göç İdaresi Müdürlüğü teslim edilirken gözaltına alınan TIR şoförü Bilal Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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