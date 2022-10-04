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AKP'li belediyeden ağaç katliamı. Fırtınada yıkılan ağaçları fırsata çevirdiler

Tokat'ta Turhal Belediyesi, fırtınada ağaçların yıkılmasını fırsata çevirerek, sağlam ağaçları da kesti.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 18:46
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Tokat'ta Turhal Belediyesi, fırtınada ağaçların yıkılmasını fırsata çevirerek, sağlam ağaçları da kesti.

AKP'li belediyeden ağaç katliamı. Fırtınada yıkılan ağaçları fırsata çevirdiler
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Ahmet PASİNLİOĞLU - TOKAT / YENİÇAĞ

Tokat'ın ilçesi Turhal ilçesinde geçen günkü fırtınayı fırsat bilen belediye Gaziosmanpaşa Caddesi'nde iki yolu ayıran refüjde bulunan onlarca ağacı kesti.

2 Ekim akşam saatlerinde çıkan fırtına nedeni ile ilçe girişlerinde bazı ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrilerek yolları kapattı. Devrilen ağaçları bir an evvel kaldırmak için belediye ekiplerinden yardım istenirken fırsatı değerlendiren belediye işe koyuldu.

Tokat yolu ,sanayi yolu diye adlandırılan İlçenin önemli gözde caddelerinden biri olan GOP bulvarı üzerinde bulunan onlarca ağaç  kesilerek katledildi. kesilen ağaçlar kepçelerle  taşınarak yok edildi.

"HİZMET DAHA İYİ GÖRÜNSÜN" DİYE KESMİŞLER

Belediyenin ağaçları kesme nedeninin yeni yapılan aydınlatma direklerinin daha iyi görünmesi olduğu iddia edilirken kesilen ağaçlar için vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi

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