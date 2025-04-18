Tokat'ta turizm fuarı açıldı

Kaynak: AA
Tokat'ta turizm fuarı açıldı

Tokat'taki tarihi Sulu Sokak'ta, Turizm Haftası nedeniyle fuar açıldı.

Vali Yardımcısı Harun Kazez, turizm fuarının açılışını yaparak, Tokat'ın tüm ilçelerinin yöresel ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.

Kazez, yaptığı konuşmada, Tokat'ın tarihi ve kültürüyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Her yıl kutladıkları Turizm Haftası etkinlikleri için bir araya geldiklerini belirten Kazez, şöyle konuştu:

"Stantlarımız kuruldu. Merkeziyle, ilçeleriyle burada hep birlikte kültürümüzün tanıtımı için birleştik. Malum, cennet vatanımız gibi Tokat'ımız da kültürüyle, doğasıyla inşallah daha ileri noktalara gelecektir. Yerli ve yabancı turistleri yoğun bir şekilde Tokat'ımızda misafir etmek istiyoruz. Bugün münasebetiyle, yüzyıllar önce Hazreti Mevlana tarafından söylenmiş bir sözü tekrar ederek sözlerime son vermek istiyorum, 'Tokat'a gitmek gerek.' diyoruz. Haftamız, günümüz hayırlı olsun."

Halk oyunu ekibinin de gösteri sunduğu etkinliğe, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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