Tokat’ta Türk okçuluğu rüzgarı! 21 ilden sporcular katıldı

Kaynak: İHA
Tokat’ta Türk okçuluğu rüzgarı! 21 ilden sporcular katıldı

Tokat'ta düzenlenen Geleneksel Türk okçuluğu grup müsabakaları, 21 ilden gelen yüzlerce sporcunun katılımıyla izleyenleri büyüledi.

Tokat'ta düzenlenen Geleneksel Türk okçuluğu grup müsabakaları, 21 ilden gelen yüzlerce sporcunun katılımıyla güzel mücadelelere sahne oldu.

Tokat 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşen spor şölenine ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okul spor faaliyetleri geleneksel Türk okçuluğu grup müsabakaları, 21 ilden 117 takım ve 850 kişilik spor kafilesinin katılımıyla Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda tüm heyecanıyla sürdü. Ata sporunu yaşatan genç okçular, tarih kokan yay ve oklarıyla kıyasıya mücadele etti. Gençler hünerlerini sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Son Haberler
İzmir'de döner bıçaklı maganda hakkında karar!
İzmir'de döner bıçaklı maganda hakkında karar!
Altınordu'da Serhat Öztaşdelen ve Sami Satılmış dikkatleri çekiyor
Altınordu'da Serhat Öztaşdelen ve Sami Satılmış dikkatleri çekiyor
İstanbul'da korkutan kaza! İki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul'da korkutan kaza! İki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
Göksenin'in Köksal'dan dev final öncesi iddialı açıklama! "Mayıslar bizimdir"
Göksenin'in Köksal'dan dev final öncesi iddialı açıklama! "Mayıslar bizimdir"
Prof. Ercan İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğünü ve tarihini açıkladı: En az neresi etkilenecek?
Prof. Ercan İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğünü ve tarihini açıkladı: En az neresi etkilenecek?