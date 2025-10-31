Kaza Tokat-Niksar karayolu Yağmurlu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre H. G. idaresindeki 60 CN 381 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan yaralı H.G. ve N.G.’ye güçlükle ulaşarak kurtardı. Niksar devlet hastanesine kaldırılan yaraların durumunun iyi olduğu öğrenildi.