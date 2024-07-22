Tokat'ta yanan tır alev topuna döndü

Tokat Erbaa-Niksar karayolu Kümbetli köyü mevkiinde bir tırda saat 11.00 sıralarında yangın meydana geldi.

İddialara göre, Adem Servan idaresindeki 76 DF 208 plakalı ve dorse plakası 76 AF 667 olan tırın, İran'dan Gebze yönüne seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü Servan, hemen tırı yolun kenarına çekerken, kısa süre içinde dumanlar yerini alevlere bıraktı.

Vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne ihbar ederken, olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede tırı tamamen saran yangında tırın kabini tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, dorsede de ciddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.