Tokat'ta yangın

Tokat'ın Erbaa ilçesi Osman Gazi Mahallesi Başak Sokak'ta bulunan Ömer Çakır'a ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın bilinmeyen bir nedenden dolayı mutfakta başladı. Meydana gelen yangın kısa zamanda büyüyerek tüm evi sardı. Evde bulunan Hatice Çakır, alevleri kendi çabalarıyla söndüremeyince itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, çatıdaki kiremitleri kaldırarak eve girdi ve yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Fakat yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ederken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.