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Yaşlı çobanın dronla imtihanı

Tokat’ta koyun sürüsünün dronenin çıkardığı sesten korktuğunu gören ve sinirlenen çoban nacağı drone’a fırlattı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 11:24
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Tokat'ta yaşlı çobanın dronla imtihanı

Yaşlı çobanın dronla imtihanı
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İHA’nın haberine göre, Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçü çekmek için Boğalı yaylasına gitti.

Dron ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, dronu çobanın olduğu yere yönlendirdi. Bu sırada dronun çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı.

SİNİRLENEN ÇOBAN NACAK FIRLATTI

Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise drona nacak fırlattı. Nacak drona isabet etmeden yere düştü.

Yaşanan olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek durumu tatlıya bağladı.

“ZARAR VERECEĞİNİ SANMIŞ”

Deniz, doğa manzarası çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade ederek, "Çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini, korktuğunu söyledi. Bir anda dronu görünce zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını söyledi. Sonra tabii olayı tatlıya bağladık oturduk. Yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için hoş bir anı olarak böyle kaldı" dedi.

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