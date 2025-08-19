Tokat'ta Yeşilırmak kenarına tarih ve kültür köprüsü! Türk devletleri anıtı yükseliyor

Fatih Karaman / Tokat / Yeniçağ

Tokat Belediyesi, şehrin tarihi kimliğini pekiştirecek ve gelecek nesillere bir miras bırakacak Türk Devletleri ve Türk Büyükleri Anıtı'nı görkemli bir şekilde tamamladı. Bu anıt, sadece bir heykel değil, aynı zamanda köklü bir medeniyetin ve bitmeyen bir kardeşliğin nişanesi olarak şehir silüetine eklendi.

​Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, anıtın açılışıyla ilgili duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı:

​"Yeşilırmak kenarında hayat bulan bu özel eser, Tokat'ımıza çok yakıştı. Bizim için Türk'ün otağı, varlığımızın temeli; Türk devletleri, ebedi kardeşliğimizin sarsılmaz nişanı; Türk başbuğları ise bu kutlu yürüyüşün rehberleridir. Anıt, sadece bir yapı değil; genç kuşaklarımızın atalarımızı ve kadim devlet geleneğimizi daha yakından tanımasını sağlayacak bir kültür köprüsü olacak."

​Anıtın mimarisi, farklı Türk devletlerinin bayraklarını ve büyük liderlerinin büstlerini bir araya getirerek, tarihin derinliklerinden bugüne uzanan bir birliktelik mesajı veriyor. Bu eser, Üretken Belediyecilik anlayışıyla sadece günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğe ışık tutan kalıcı bir değer oluşturdu.

​Tokat, bu anıtla birlikte Yeşilırmak kıyısını bir açık hava müzesine dönüştürürken, vatandaşlarına tarihiyle gurur duyma fırsatı sunuyor. Bu anıt, şehrin kültürel zenginliğine zenginlik katacak ve Tokatlıların ortak değerlerine olan bağlılığını pekiştirecek bir eser olarak uzun yıllar boyunca varlığını sürdürecek.