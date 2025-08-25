Tokat'ta yürekleri yakan kaza! 5 metre yükseklikten uçtu: Ölüler ve yaralılar var

Kaynak: DHA
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Reşadiye-Bozcalı yolu üzerinde meydana geldi. Taşlıca Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Eraslan'ın (46) kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten menfezin bulunduğu alana uçtu.

3-003.jpg

Kazada sürücünün eşi Halime Eraslan (45) ile akrabalarının oğlu Arda Arslan (17), olay yerinde yaşamını yitirdi.

2-005.jpg

Yaralanan Osman Eraslan, oğlu Harun Eraslan (17) ve kızı Melisa Erarslan (19) sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

4-004.jpg

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

