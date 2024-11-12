Tokat'taki feci kazada bir genç hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Tokat'taki feci kazada bir genç hayatını kaybetti

Tokat'ta yaşanan feci kazada yaralanan 17 yaşındaki Yunus Emre Ayten hayatını kaybetti.

Tokat /Ahmet Pasinlioğlu

Turhal’da dört gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Yunus Emre Ayten, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Tokat-Turhal yolu Şenyurt mevkiinde meydana gelen kazada, Derviş Maviş yönetimindeki otomobilin bir traktöre çarpması sonucu yaralanan genç, yoğun bakımda dört gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen genç yaşamını yitirdi.

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Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Ayten’in oğlu olan Yunus Emre Ayten’in ölümü, ilçede büyük bir üzüntüye neden oldu. Tüm Turhal halkı, genç için bir araya gelerek dua etti. Ancak bu acı kayıp, ilçeyi yasa boğdu.

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