Tokat’taki kavgada kan aktı

Kaynak: İHA
Tokat’taki kavgada kan aktı

Tokat’ta gençlerin oluştuğu iki gurup arasında çıkan tartışmada bıçaklar konuştu. Gurubun içinde bulunan bir kişi yanında taşıdığı bıçakla B.C, isimli kişinin kasığından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan C, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mahmutpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İki genç grubu arasında yolda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.A.Ö. (19), karşı gruptaki B.C.'yi bıçakla kasık bölgesinden yaraladı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Atardamarı kesilen B.C., ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan K.A.Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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